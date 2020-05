“Ci sentivamo al sicuro, ora abbiamo paura”. Ecco come un tampone positivo traumatizza una squadra

Il primo test del portiere del Bournemouth Ramsdale era negativo, poi la notizia. Il tecnico Howe: “cambia tutto, ora ci sentiamo vulnerabili e viviamo nell’ansia del prossimo test”

Non è solo un tampone positivo. E’ un tarlo che si insinua nello spogliatoio e nelle teste dei giocatori. La notizia del test positivo di Aaron Ramsdale, il portiere del Bournemouth, “ha scosso” la squadra. Secondo il tecnico Eddie Howe, “i giocatori sono in ansia”.

Perché Ramsdale ad un primo controllo era risultato negativo, ma al secondo è spuntata la positività. Lasciando i compagni nell’incertezza.

“Dopo la prima tranche di test non c’era alcun positivo tra di noi – dice Howe al Daily Mail – ci siamo rilassati, stavamo bene. Ma poi arriva quel test positivo, e questo cambia tutto. Cambia la testa ai giocatori. Improvvisamente tutti si sentono vulnerabili, capiscono che il rischio è serio e reale. Entra in gioco l’ignoto. Ci ha scosso. Ora stiamo aspettando tutti con ansia i prossimi test per capire se qualcun altro, dopo essere entrato in contatto con il giocatore è positivo”.