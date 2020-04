Valdano: «Ronaldinho in prigione è la metafora di un calcio sempre meno libero»

Questa settimana, su El País, Jorge Valdano ha scritto di Ronaldinho e del suo periodo in carcere. È un atto d’amore per il brasiliano.

Se il livello medio di criminalità fosse Ronaldinho, il mondo dovrebbe essere una prigione. Una cosa è essere tonto, come lo ha definito il suo avvocato, un’altra delinquente. L’unico luogo in cui Ronaldinho si è comportato come un sovversivo è stato il campo di calcio. Così come ci sono calciatori monotoni che giocano più volte la stessa partita, ce ne sono altri che non ripetono la stessa giocata nemmeno per caso. Per lui, come per tanti brasiliani, la vita è sempre stata una festa e il calcio, gioco che enfatizza la vita, una festa al quadrato. È stato un piacere vederlo muoversi come un invertebrato e con un piede che sembrava lavorare all’uncinetto con la palla.