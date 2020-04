Montagliani, numero 2 della Fifa: “I campionati nazionali sono la priorità”

Il presidente della CONCACAF ha sottolineato la difficoltà di far ripartire il calcio internazionale per il differente stato dell’emergenza nel mondo

Il numero 2 della Fifa, Victor Montagliani, presidente della CONCACAF, in un’intervista rilasciata all’agenzia PA, ha parlato della possibilità di riprendere il calcio internazionale

“Può essere un po’ difficile. Non solo per una questione di salute pubblica e di differenti stadi della pandemia nei vari paesi del mondo, ma anche perché bisognerà attendere il ripristino dei collegamenti internazionali. Ritengo che in questo momento i campionati domestici siano la priorità: non sono affatto sicuro che si possa ripartire a settembre, ma lo spero“