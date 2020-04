Montagliani (Fifa): “Nel 2020 non ci saranno partite col pubblico”

Victor Montagliani, Il presidente della Concacaf e vicepresidente della FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘GR Parlamento’, sugli ultimi sviluppi del calcio, alcuni che interessano molto da vicino il Napoli

“Personalmente non vedo nel 2020 partite con pubblico. Per quest’anno credo sia molto difficile ma vale anche per gli altri sport. Non ci sarà un’unica sessione di calciomercato fino a dicembre, abbiamo deciso che era meglio attenersi alle 16 settimane. Confermato il via libera della FIFA per prolungare i contratto fino al 30 giugno, ma giocatore e società devono essere d’accordo”