Malagò: «Il ministro Spadafora, tifoso del Napoli, dice che ci si può allenare. La Pellegrini non può farlo»

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a Kiss Kiss Napoli sulla situazione della ripresa dei campionati sportivi

“I campionati, in Italia, sono di circa 15 sport: dal calcio alla pallavolo e basket. I campionati, per legge, sono demandati alle Federazioni. Il rugby ha deciso per sé.

Per il calcio la Federazione, in piena legittimità, sentita la Lega di Serie A, che deve avere una maggioranza per dare consenso, ritiene che i campionati si devono completare. Non mi sono mai permesso di dire se è giusto o meno, ma ho solo detto che il calcio, per gli aspetti economici, ritiene di dover terminare la stagione. Se si parla del calcio in generale, dalla serie A alle categorie inferiori, è un conto, se si parla solo della serie A allora il discorso cambia. Non credo che ciò che possa fare il Napoli o la Juventus, lo possano fare club di categorie inferiori.

Spadafora dice che dal 4 maggio ci si può allenare e sono contento di questo. Precisiamo che il ministro Spadafora è un grande tifoso del Napoli, e che tornare ad allenarsi, non significa aver risolto il problema.

Federica Pellegrini, che abita a Verona, a 30metri da casa, apriva da sola una piscina e si allenava in una corsia sola: non può più farlo. Un conto è, però, allenarsi e un conto è giocare.

Dobbiamo aspettare il parere dell’istituto superiore di Sanità. Il problema non è legato soltanto al calcio, ma a tutti gli sport in generale. Ci sono tantissime squadre ed atleti coinvolti in questa situazione, ma aspettiamo cosa ci dirà l’evolversi della situazione”.