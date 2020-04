La Premier League aiuta i club e anticipa i bonus di fine stagione

Alle società saranno anticipati i premi sul merito e le apparizioni tv, saranno calcolati sulla classifica attuale

La Premier League anticipa ai club i bonus che avrebbe dovuto corrispondere a fine stagione, per arginare la crisi di incassi dovuta al periodo di stop forzato.

Le venti società potranno così contare su una parte parte dei fondi che normalmente viene distribuita in base ai risultati raggiunti e alla classifica finale. Da pochi milioni di sterline fino a circa 20 milioni per quelle meglio posizionate. Le quote includono anche parte delle “facility fees” televisive, legate al numero di volte in cui le partite vengono trasmesse in diretta tv.

La Premier League infatti, pur non avendo ancora concluso la stagione ha già incassato i diritti tv, sia dalle emittenti nazionali Sky e BT che dei detentori dei diritti stranieri.

DAZN però, che detiene i diritti della Premier in Giappone, Canada, Spagna e Brasile ha annunciato che rinvierà i pagamenti fino a quando non avrà chiarezza su quando o se la stagione riprenderà.