La Lega Serie A verso la spaccatura perfetta. Così tornare a giocare diventa più difficile

«L’assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione pur in presenza di un rischio incalcolabile».

Ufficialmente i club sono sette. Ma a questi potrebbero aggiungersi la Fiorentina, la Roma e l’Inter. Si arriverebbe così a una spaccatura perfetta. Il Napoli è sempre stato orientato a giocare ma il club non ha una posizione preconcetta, non può essere annoverato tra gli oltranzisti, è pronto con serenità a partecipare e ad ascoltare la discussione.

In questo clima di spaccatura, ovviamente, è giocoforza più blanda la pressione sul ministro Spadafora. Va anche ricordato la posizione scettica del presidente del Coni Malagò.

Ufficialmente il Consiglio di Lega Serie A (non l’Assemblea) “ha confermato all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”.