Gazzetta: Lozano resta a Napoli. È costato troppo e va rilanciato

Il campione messicano non ha trovato lo spazio giusto per esprimersi, ma alla ripresa il suo recupero sarà il primo obiettivo di Gattuso

Cambio di programma per Hirving Lozano secondo la Gazzetta dello Sport. L’attaccante messicano che tutti davano in partenza dal Napoli nella prossima stagione non avendo trovato la strada per esprimersi prima con Ancelotti e poi con Gattuso, resterà in azzurro.

E, nelle more, sarà inserito nel piano di recupero appositamente creato per averlo a pieno regime nella nuova annata. Sì, piano di recupero, tabelle di lavoro che – a bocce ferme e ognuno ad allenarsi per conto proprio – non può essere attuato, ma appena si tornerà al lavoro, sul campo, il rilancio di Hirving sarà una delle priorità per Gattuso e il suo staff, facile intuire il perché

L’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis aveva sperato nel termine di questo campionato per recuperare terreno e mettersi in mostra in campo, ma l’emergenza sanitaria lo ha bloccato. Arrivato come una grande promessa e acclamato dai tifosi messicani si è visto relegare in panchina

Bloccato da un reparto offensivo di senatori, alla fine s’è ritrovato spalla a spalla nella lista delle punte flop (due nomi? l’austriaco Hoffer e il cileno Vargas) che pur hanno vestito l’azzurro nella gestione De Laurentiis, con l’aggravante di essere lui il caso clamoroso