Gazzetta: Raiola contrario all’ammutinamento. Insigne da lui voleva una grande squadra

I dissidi nati quest’estate quando Raiola non è riuscito a trovare una grande che volesse Lorenzo. Lo scontro definitivo in autunno: il capitano fece di testa sua

Raiola-Insigne, Gazzetta: contrasti iniziati con l’ammutinamento, Lorenzo preferì seguire lo spogliatoio anziché i consigli del manager.

Tante le ipotesi che girano da ieri sulle motivazioni della rottura tra Insigne e il suo procuratore Mino Raiola , innanzitutto Lorenzo non avrebbe gradito l’esito della causa intentata contro i suoi ex procuratori della Doa ai quali dovrà versare diverse decine di migliaia di euro di commissioni, così come ha sentenziato il Giudice. Ma non solo, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero anche i contrasti nati quest’estate quando il capitano aveva chiesto a Raiola di trovargli una grande europea per lasciare il Napoli e anche un ultimo motivo non meno importante