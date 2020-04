Dialogo tra Montalbano e Catarella sul 4 maggio

Cummissaria, ma non divi prioccuparsi: chesta è materie mie e quanno arrive l’appa che si chiamma “Immuna” io le faccia il webinarra e li facia sapiri commo si uti

Erino tri o tettares iurna che il cieli eri stracqua e faciva acquolilla bona per i campora: ma forsi eri meliora per omnes pirchia almina non si pinsava alla playa e alli gita fora purta. Muntilbano eri a casi su e pinsava che macari quanno chiuvivi Marinelle pariva nu quatra dell’Otticenta con chella sturmma end drunga che faciva tanta rumaticisma e spingiva a pinsari alta.

Intanta pariva che il mallitta viria cuncidisse na trigua ed il guberna priprava l’afasie dua come diciva Catarelle…

Pirsona malitta nominata e viste: il tilifono principiai a sunari come na sirene dell’atobulantia e chi potiva esseri a chill’ore?

“Dutturi, dutturi havi sintita cusa dissi Cunte?”.

Muntilbano: “Cunte chinta?”.

C: “Chilla che ci agguberna”.

M: “Ah chilla; che havi ditta, qualichi cusa cuntra Salvinia e Miloncine?”.

C: “Nonsi, che sta vota non li havia pinsata: hevi dicta che il tettares maja accmincia l’Afasie 2”.

M: “E in chesta afasie che midicine havimma da prindiri?”.

C: “Niuna, pari che havimma da sciri fora anche se con risponsabilitate… “.

M: “E che voli adiri con risponsabilitati?”.

C: “Pari che ci stavi simpra il distantiaminta e havimma da mittircia la maschirina da coriana e che dovimma scaricarce l’appa… “.

M. “E che fusse st’appa?”.

C: “Commo non conoscia l’appa”.

M. “Nonsi ma io havia una casi appa a mia”.

C: “Cioea lia havi n’appa granni quanno una casi?”.

M: “Nonsi, Catarelle è latine: volia diri che la casi indovi una viva gli abbasta”.

C: “Sissi, ma il latine non sirva chiù a una mintula – cu rispetta parlanna – ura a nuia ci sirvia una smartafonna e abbisogna daulodda n’appa che ci sirva per capiri cu chi hannamma a cuntatta e se chista è pusitive o mina al carognaviria… “.

M. “Ah, chesta ci sirva?”.

C: “Sissi, cummissaria, ma non divi prioccuparsi: chesta è materie mie e quanno arrive l’appa che si chiamma “Immuna” io le faccia il webinarra e li facia sapiri commo si uti… “.

M: “Ma uti è latine Catarelle…. “.

C: “Ma io pinsava che eri siciliana?”.

M. “Si, ma vene dal latine: è infinita passiva”.

C: “Ma è n’infinita passata!”.

M: “L’infinita non poti passari, Catarelle”.

C: “Sissi, ma a nuia che ci ni fottia dell’infinita, dutturi, a nuia ci interesse si annamma a cuntatta cu il viria e quinna havimma da suttustari all’appa”.

M: “Ma si ia non volia mittirmila chesta appa?”.

C: “Poti fari commo volia lia, ma est meliora che si la daunlodda dinta lo smarttafonna: accussi poti sciri sine metu”.

M. “Ma nun ci sugna prublima di praivacia?”.

C: “Sissi, ma il produttura s’impigna a non dari i vustra data a nisciuna”.

M: “Ma sirva viraminta st’appa?”.

C: “Sirva si ci saranna multa ginta che l’uti… “.

M: “E si turna simpra all’uti… “.

C: “Ma lia è amminchiata cu u latina… “.

M. “Non sugno amminchiata Catarè: chilla il latina ci segua simpra”.

C: “Allura il latina è commo n’appa”.

M. “Est meliora e n’appa pirchia è già parti di nuia”.

C: “Quinni il latina non l’havimma da scaricari”.

M: “Immuna sumus iam”.

C: “Immuna havimma da scaricari”.

M: “Immuna saremus”.

C: “Prigamma… “.

M: “(…)”.