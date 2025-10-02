Conte e De Bruyne ci hanno ricordato qual è la cosa più importante nel calcio: vincere le partite

Nei giorni scorsi ha tenuto banco il caso Conte – De Bruyne che tanto ha fatto discutere, soprattutto dal punto di vista mediatico. La bella vittoria del Napoli in Champions League contro lo Sporting Lisbona di ieri sera ha aiutato a far ritrovare felicità e buon umore all’intero spogliatoio. E anche i protagonisti più discussi della settimana hanno chiuso la questione con il sorriso sulle labbra. Un particolare botta e risposta si è avuto nelle interviste post-partita.

Conte e De Bruyne, la voglia di vincere prima di tutto

Il primo a intervenire ai microfoni di Sky è stato il belga, autore di una prova degna del suo talento con quella doppietta di assist che hanno mandato in porta due volte Hojlund. «Con il mister non c’è nessun problema, anche se è stato detto tanto. La gente parla, ma la verità è che non ho mai avuto problemi né con l’allenatore né con la squadra. Ho semplicemente una mentalità vincente e voglio farlo in ogni gara».

Poco dopo gli ha fatto eco il salentino, che a sua volta ha detto a chiare lettere: «Io voglio vincere». Una doppia mentalità vincente che non è di certo una sorpresa, considerando il curriculum dei due protagonisti. «Se faccio un cambio è perché voglio migliorare la situazione per cercare di portare la partita a casa. So che a livello mediatico fanno discutere, perché se indovini le sostituzioni sei bravo, se le sbagli meno. Ma fa parte del gioco. A Kevin non ho niente da dire, capisco la voglia di giocare ma io devo fare le mie valutazioni», chiude l’ex Inter e Juve. Chiaramente un allenatore fa i cambi per migliorare.

Leggi anche: «Cazzo, stiamo perdendo, cazzo!» Questo lo sfogo di De Bruyne con Conte a Milano (via Dazn)

Il messaggio che sia Conte quanto De Bruyne hanno mandato a tutti è che nel calcio conta vincere. Ed è questa la cosa più importante. L’essenza del gioco è la vittoria. Al diavolo moduli, statistiche, bilanci e tutto ciò che oggi molti personaggi nel mondo del pallone cercano di sorbirci per distoglierci quando non arrivano i risultati. Ma per fortuna esistono ancora personaggi virtuosi come il tecnico salentino e il fantasista belga che ci ricordano cosa viene prima di tutto. E non è un caso che lo facciano due fuoriclasse assoluti che qualcosa hanno vinto durante la loro carriera.