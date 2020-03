“In caso di vittoria, festeggiamo a casa, da soli”, così Bergamo si prepara alla festa per l’Atalanta

Stasera la probabile e storica qualificazione ai quarti di Champions, il sindaco Gori: “Ci sarebbe piaciuto organizzare un maxi schermo, ma dobbiamo essere responsabili”

A casa, da soli, potete aprire le finestre e gridare. Ma niente caroselli, non scendete in piazza. L’appello è del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, una delle province più colpite dall’epidemia di coronavirus, che stasera – in tempi normali – avrebbe potuto festeggiare una storica qualificazione ai quarti di Champions dell’Atalanta (l’andata col Valencia è finita 4-1, ci sono ottime chance di passare il turno).

Ma il momento è quello che è, e quindi Gori, ai microfoni di Radio Alta, deve dettare la linea della prudenza: “È importante ricordarlo, questa sera non organizzate serate con amici e non trovatevi in gruppo per vedere la partita. Come Comune ci sarebbe piaciuto, se non fosse successo quanto accaduto, organizzare un maxi schermo per questa partita così storica, ma dobbiamo essere tutti responsabili e agire correttamente. L’Atalanta questa sera guardiamola da soli a casa propria. E speriamo di vincere. In caso di vittoria niente caroselli, niente assembramenti in piazza e non scendete in strada. Saremo tutti autorizzati ad aprire la finestra e ad esultare a squarciagola”.