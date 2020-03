Report Napoli: Koulibaly si è allenato con il gruppo

Il Napoli in pausa forzata: ha 10 giorni per pensare solo al Verona. Meret lavora solo in palestra per un fastidio al fianco sinistro

La partita di domani contro l’Inter è stata rinviata. Adesso il Napoli avrà dieci giorni per pensare solo al Verona, e per continuare ad allenarsi come si deve in vista dell’obiettivo finale. E’ di poco fa il report del club, pubblicato sul sito ufficiale.

Una seduta pomeridiana svoltasi tra attivazione e riscaldamento con il pallone. Poi lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto.

Per quanto riguarda l’infermeria, Koulibaly sembra viaggiare verso la ripresa. Il difensore senegalese si è allenato in campo, con il gruppo. Non è accaduto lo stesso a Llorente e Younes. Per entrambi solo lavoro in palestra. Come per Meret. Il portiere friulano, spiega il report societario, ha un fastidio al fianco sinistro. Malcuit, infine, ha lavorato esclusivamente in piscina.