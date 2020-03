Klopp maestro anti-psicosi: “Perché mi chiedete del coronavirus? Ne parli solo chi ne sa” (VIDEO)

Il tecnico del Liverpool: “Non mi piace che su una cosa così seria interessi il parere di un allenatore di calcio. Io indosso un cappellino da baseball e una brutta barba…”

“Io indosso un cappellino da baseball e una brutta barba”, che volete che ne sappia del coronavirus? Ne dovrebbe parlare solo chi ne sa veramente, non i vip. Jurgen Klopp, per sua stessa ammissione “solo” un allenatore. Ma anche maestro anti-psicosi. In un momento nel quale tutti commentano tutto, e tutti diffondono ogni tipo di notizia o opinione su un argomento molto delicato come l’emergenza epidemiologica.

Il tecnico del Liverpool risponde in conferenza stampa ad una domanda sull’epidemia. E la risposta diventa virale:

“Non mi piace che su una cosa così seria interessi il parere di un allenatore di calcio, che sia rilevante. Non è importante l’opinione della gente famosa. Deve parlarne solo chi conosce l’argomento, non io. Non gli allenatori. Politica… coronavirus… perché lo chiedete a me? Io indosso un cappellino da baseball e una brutta barba…”.