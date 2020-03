Klopp attacca Simeone: “Non si può giocare in difesa con campioni così”

Il tecnico del Liverpool non nasconde l’avversione per il gioco dell’Atlético “Poteva giocare bene a calcio, ma preferisce rimanere indietro e contrattaccare”

Jürgen Klopp non ha affatto nascosto dopo la sconfitta contro la squadra di Simeone la sua incredulità per l’eliminazione della Champions League. Prima di frequentare i giornalisti, è inciampato e stava per cadere.

“Se dicessi cosa penso dell’Atlético, sembrerei il peggior perdente del mondo … Sono la persona peggiore quando perdo, è per questo che mi arrabbio”

Il tecnico non ha risparmiato frecciate al modo di iocare el suo collega

“Non capisco perché l’Atlético, con la qualità di alcuni giocatori, come Koke o Saúl, giochi a calcio in questo modo. Poteva giocare bene a calcio, ma preferisce rimanere indietro e contrattaccare”

Dopo aver elencato tutti i punti di forza della sua squadra, Klopp ha nuovamente criticato il sistema di Simeone.

“È molto difficile giocare contro una squadra del genere. Lo accettiamo, ovviamente. I ragazzi hanno fatto un grande sforzo contro giocatori di livello mondiale che difendono con due linee di quattro. L’unica cosa negativa è che abbiamo segnato il secondo gol troppo tardi “