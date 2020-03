Guardiola: “Non ha senso giocare senza pubblico”

Il manager del City prima della sfida contro l’Arsenal “Sono sicuro che anche in Premier chiuderanno come negli altri paesi. Preferirei non giocar che giocare a porte chiuse”

Pep Guardiola ha parlato prima di Manchester City-Arsenal dichiarando di essere convinto che presto anche la Premier seguirà l’esempio degli altri campionati e giocherà a porte chiuse per l’emergenza coronavirus.

“Mi chiedo però se vale la pena giocare a calcio senza spettatori. Non ha alcun senso giocare senza le persone, perché sono quelle per cui lo facciamo, ma ovviamente seguiremo le istruzioni che ci vengono fornite. Preferirei non giocare che giocare senza pubblico, ma chiaramente la salute è la cosa più importante, non la competizione. Penso che ci saranno partite a porte chiuse, ma spero non più di una o due”