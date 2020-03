Grassani: “Il Napoli è pronto a giocare a luglio, ma bisogna organizzarsi per tempo”

Ripartire, se si deve ripartire, non può essere però un’operazione fatta all’ultimo momento, ma deve essere attentamente studiata prima e per tempo

C’è da tenere presente anche la posizione dei calciatori in scadenza che hanno già firmato con un altro club, ha spiegato Grassani, potrebbero rifiutarsi di scendere in campo oltre il 30 giugno

Grassani si è detto favorevole al taglio degli stipendi di cui si parla in questi giorni per fare fronte alla crisi economica del calcio

“Una decurtazione sarebbe doverosa. Ogni club sta subendo dei danni economici di un certo rilievo. I calciatori devono prendere in considerazione nel periodo in cui non si sono allenati o che non hanno giocato di rinunciare alla retribuzione. Sicuramente ci sono i contratti, ma se non recito su un palcoscenico oppure se non canto non posso pretendere nulla. Sono fermi pure gli allenamenti quasi certamente fino al 4 aprile. I calciatori potrebbero recuperare a luglio, qualora ci fosse l’estensione della stagione oltre il termine del 30 giugno”.