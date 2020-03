Gazzetta: la Lazio pensa ad introdurre allenamenti via Whatsapp

Il club biancoceleste oggi ha sospeso gli allenamenti fino a domenica (almeno). Lo staff tecnico immagina soluzioni alternative e tecnologiche per tenere il gruppo in forma e unito

La Lazio oggi ha sospeso gli allenamenti come tante altre squadre. Per il club di Lotito non si parla di riprendere prima di lunedì, ma ora è necessario non perdere il ritmo nella corsa allo scudetto. Perquesto motivo, come riporta la Gazzetta.it, lo staff tecnico biancoceleste sta pensando a un possibile lavoro a distanza da organizzare con il supporto delle chat Whatsapp. Un modo anche per tenere unito il gruppo in questo momento difficile per tutti.

“Pertanto, si stanno studiando diverse soluzioni. Aggiuntive ma pure alternative. Come la possibilità di far svolgere alcune fasi di lavoro a distanza, da casa. Si tratterebbe di programmi individuali per supportare le sedute collettive. In fondo, da tempo anche attraverso gruppi di WhatsApp ai biancocelesti vengono inviati dallo staff di Inzaghi indicazioni di lavoro, in riferimento alle partite da affrontare. Sotto esame, quindi, ogni possibilità per mantenere alta la condizione atletica della Lazio in vista della ripresa del campionato per tornare a giocarsi tutte le proprie chance per lo scudetto”.