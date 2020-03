Fontana: numeri di oggi imbarazzanti. Non so se ci è sfuggito qualcosa, sono preoccupato

In lombardia 2.500 positivi più di ieri, il governatore polemizza sui tamponi: “Polemiche vergognose, per farli a tappeto qui servirebbero 3 anni”

“Sono personalmente preoccupato”.

Attilio Fontana è preoccupato perché anticipa le cifre del contagio di oggi in Lombardia, e i 2.500 positivi in più rispetto a ieri (anche se i numeri potrebbero risentire di alcuni esami in sospeso non conteggiati ieri) “non sono molto belli”. Per il governatore della Lombardia “il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Dovremo valutare se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento, il che sarebbe un po’ imbarazzante. Non so se è arrivato il picco o se ci è sfuggito qualcosa. Sono personalmente preoccupato”.

Fontana si smarca dalle polemiche (“vergognose”) sui test per il coronavirus, e difende l’operato della Regione Lombardia: “Sui tamponi parlino solo l’organismo tecnico del ministero e l’Iss, e ci dicano cosa si deve o cosa non si deve fare. Non sono scelte che competono a me, ai sindaci, né ai sottosegretari di turno che amano fare polemica. Ci siamo sempre adeguati alle indicazioni, ma io sono assolutamente pronto a cambiare, a patto che mi diano quanto necessario per effettuare questi controlli e che tengano conto che i laboratori lombardi possono processare al massimo 5.000 tamponi al giorno: siamo 10 milioni di abitanti, quindi ci vorrebbero tre anni”.

Il governatore lombardo ribadisce che la Regione “ha rigorosamente seguito i protocolli dettati dall’Istituto superiore della sanità e dall’organismo scientifico che collabora col ministero, come ribadito da Speranza”, ricordando ancora la comunicazione inviata alla Regione Lombardia lo scorso 27 febbraio in cui si specifica che la tamponatura agli asintomatici “non fornisce indicazione ai fini clinici e addirittura può risultare risulta fuorviante”.

Fontana rivendica ancora una volta come la Lombardia sia la regione che ha effettuato più tamponi in assoluto. “Oggi Speranza ribadisce che la tamponatura viene decisa dagli organi scientifici e che le regioni devono rispettare le indicazioni, mentre il membro Oms Guerra da un lato dichiara che estendere i tamponi è inappropriato e non funzionale, mentre dall’altro che i tamponi vanno effettuati in certi casi anche in situazioni asintomatiche”. Per Fontana se quello del membro Oms “è un parere personale è un conto, ma se invece è un’indicazione dell’Oms allora ci deve essere comunicato”.