CorSport: l’Atalanta è arrivata a Valencia, nessun controllo ma trasferta blindata

Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, l’Atalanta è arrivata a Valencia. La squadra di Gasperini è sbarcata nell’aeroporto spagnolo accompagnata dallo staff. Nessun controllo speciale, secondo quanto riferisce il quotidiano, nonostante la provincia di Bergamo rientri nel novero delle “zone arancioni” del dpcm del governo per il coronavirus.

“Squadra e staff non hanno indossato nessuna protezione particolare, niente guanti né mascherine, ma la trasferta risulta blindata. Il blocco italiano è completamente isolato dal mondo esterno. In chiave precauzionale, sono state annullate tutte le attività media in loco”.