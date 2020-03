CorSport: Agnelli vuole la Superlega dei più ricchi, e non dei più bravi

Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano commenta le parole di ieri di Agnelli, da Londra. Il presidente della Juve ha rilanciato l’idea della SuperLega parlando dell’Atalanta.

Nel quesito che ha posto, ovvero se sia giusto che il club bergamasco, senza una storia internazionale, acceda alle coppe europee solo grazie alle sue prestazioni, c’è la ragione per cui i tifosi diffidano della Super Champions.

“Perché, di grazia, a quale altra leva se non ai risultati sportivi dovrebbe farsi riferimento per selezionare la cosiddetta crema dei club?”

Agnelli spiega che il motivo è che bisogna proteggere gli investimenti e i costi.

“Il ragionamento non fa una grinza. Almeno nello schema del presidente juventino, dove i tifosi si chiamano consumatori, la loro passione è declinata in gusto volatile, e l’esposizione dei club merita una stabilizzazione finanziaria. Perché di finanza qui si tratta. Se poi i numeri dei funamboli di Gasperini oscurano le svogliate geometrie dei campionissimi di Sarri, non è certo per questo che si possano ribaltare i rapporti di forza tra chi arriva a quei risultati con 53 milioni di saggi acquisti e chi fa fatica a difenderli con 223 milioni di razzia sul mercato dei gioielli blasonati. Che, però, alla prova dei fatti valgono meno di quanto costano. E che pesano sul bilancio e sulle sorti del titolo in Borsa”.