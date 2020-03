Coronavirus, porte chiuse anche in Champions per Psg-Borussia Dortmund

Lo comunica, su Twitte, il prefetto parigino. Niente pubblico, troppo alto il rischio di contagio

L’emergenza sanitaria per il Coronavirus si estende anche alla Francia. La partita di Champions tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, prevista per mercoledì, sarà giocata a porte chiuse. Niente tifosi allo stadio. Sono troppe le preoccupazioni per un eventuale contagio.

Lo comunica l’autorità di polizia di Parigi.

“Coronavirus: in applicazione delle misure annunciate ieri sera dal consiglio di difesa, il prefetto di polizia ha deciso che la partita #PSGBVB si svolgerà a porte chiuse” si legge in un messaggio su Twitter. #Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Le porte chiuse sono state già decise per Valencia-Atalanta.