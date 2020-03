Lo studio portato avanti dai dati statistici di Opta colloca sul podio il centrocampista del Napoli che, con una media di 95,7, viene solo dopo Mbappe.

L’Osservatorio del CIES utilizzando i dati Opta Pro ha valutato il rendimento di febbraio dei calciatori nei 5 maggiori campionati d’Europa, per stabile chi fossero le 20 eccellenze.

La classifica porta sul podio al secondo posto il centrocampista azzurro Fabian Ruiz che con una media di 95,7 viene solo dopo Mbappe.

Lo studio costruito è stato condotto attraverso una metodologia precisa, che tiene in considerazione il rendimento dei calciatori sia a livello individuale che collettivo. Questi i 6 i parametri calcolati:

Take on (che comprende esplosività e assunzione dei rischi)

(che comprende esplosività e assunzione dei rischi) Shooting (che comprende precisione e controllo)

(che comprende precisione e controllo) Chance creation (che comprende creatività e rapida capacità decisionale)

(che comprende creatività e rapida capacità decisionale) Distribution (che comprende tecnica e visione)

(che comprende tecnica e visione) Rigour (che comprende concentrazione, forza fisica e tempismo)

(che comprende concentrazione, forza fisica e tempismo) Recovery (che comprende resistenza, intelligenza tattica e posizionale)

Analizzando quindi i giocatori attraverso la produzione e l’efficienza in campo, ribadita dai 6 parametri precedenti, il CIES ha potuto classificarli in base alla media dei valori nelle partite giocate in campionato.