Ziliani: Haaland, che in Champions ha segnato più di Messi e Ronaldo alla sua età

CR7 ci arrivò a 23 anni (in 41 partite), Messi a 21 (in 23 match). Lui è arrivato alla meta in sole 7 partite e contro avversari di tutto rispetto

Paolo Ziliani fa i conti in tasca ad Haaland. In termini di gol, si intende. Perché il giovane talento norvegese sembra già essere sulla buona strada per raggiungere Messi e Cristiano Ronaldo. Ha 19 anni e ha già segnato 10 gol in Champions League. 8 con il Salisburgo e 2 con il Dortmund.

Ziliani scrive di essere andato a verificare a quale età Leo e Cristiano avessero toccato quota gol in Champions. Ebbene, sicuramente non alla stessa età di Haaland.

“CR7 a 23 anni e un mese, Messi a 21 anni e 3 mesi. Molto dopo insomma. CR7 (05/02/1985) segnò il suo 10° gol il 4 marzo 2008 in Manchester-Lione 1-0. Messi (24/06/1987) toccò quella quota l’1 ottobre 2008 grazie a una doppietta in Shakhtar-Barcellona 1-2”.

E non è finita qui.

“Mentre Haaland ha segnato i suoi primi 10 gol in sole 7 partite, alla media di 1,42 gol a partita, CR7 li aveva segnati in 41 incontri (media 0,24) mettendoci 6 volte il tempo di Haaland, e Messi in 23 gare (media 0,43), mettendoci 3 volte e mezzo il tempo spaventosamente breve del norvegese”.

Ora, continua Ziliani, è vero che Ronaldo all’inizio giocava ala e soltanto dopo si è scoperto goleador, ma

“se CR7 perse tempo a cercarsi, Haaland ha sempre saputo bene chi fosse: non per niente il 30 maggio scorso, ai Mondiali Under 20 in Polonia, segnò 9 gol (avete letto bene: nove gol) in Norvegia–Honduras 12-0; non per niente, passato dal Molde al Salisburgo, ha segnato 25 gol in 23 partite tra campionato e Champions e ora, passato al Dortmund, 10 gol in 7 partite sempre tra campionato e Champions”.

Improponibile qualsiasi confronto con Messi, scrive Ziliani, ma rispetto a Leo giovane,

“l’Haaland–giovane bomber è più specializzato, spietato e implacabile. Dirlo non è una bestemmia, è pura evidenza”.

Sono diversi anche gli avversari dei tre campioni.

“I club in cui ha militato Haaland, e cioè Salisburgo e Dortmund, non valgono certo i club in cui hanno giocato CR7 (Manchester United, Real Madrid, Juventus) e Messi (Barcellona). Che hanno sempre, o quasi, fatto gol ad avversari più deboli, mentre Haaland ha messo assieme i primi 10 gol rifilandone 3 al Napoli, 2 al PSG e uno al Liverpool, non proprio il Canicattì. CR7 li aveva segnati a club come Debrecen, Sporting e Dinamo Kiev, Messi a Panathinaikos, Lione e Werder Brema”.

Insomma, un vero talento, per il quale si scatenerà un’asta milionaria.

“Chi lo prenderà farà un affare: l’uomo che ha nelle gambe i gol di CR7 e Messi, e forse qualcuno in più, è proprio lui”.