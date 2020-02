Zeman e il calcio femminile: «Un problema di cultura? In Italia di solito le donne sono in cucina»

Il boemo commentando i problemi legati alla cultura del movimento femminile «Quello che dico è grave? Non so se è grave. Certo è che i maschi devono mangiare»

Zdenek Zeman ha preso parte all’evento organizzato questa mattina per la Panchina d’oro. Il tecnico boemo si è detto contento del premio assegnato a Gasperini

«Io ovviamente non ho votato, perché non ho allenato nella scorsa stagione. Sono contento per Gasperini: ha fatto bene in una società che ha meno mezzi degli altri».

Una battuta per spegnere le polemiche su Juventus-Fiorentina:

«Ho visto anche la partita, sono due rigori che si possono dare: arbitri e VAR hanno deciso che sono rigori. Ci sono state tante altre cose in passato, era tutto un comprare. Questi si potevano dare e li hanno dati».

Zeman ha poi affrontato con la sua schiettezza il tema del calcio femminile spiegando perché ha impiegato così tanto tempo in Italia ha guadagnare sempre maggiori attenzioni.

«In Italia abbiamo tanti problemi già con il calcio maschile. Abbiamo visto che Serie B e Serie C hanno tanti problemi e di solito le donne venivano sempre dopo nel calcio. Vedremo adesso se riusciranno fare un altro passo in avanti»

Alla domanda se tutto questo possa essere una questione di cultura, Zeman ha concluso: «Anche, di solito le donne in Italia sono in cucina. Quello che dico è grave? Non so se è grave. Certo è che i maschi devono mangiare».