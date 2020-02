Tuttosport: Allan non ha i 90′ nelle gambe. Con il Lecce gioca Lobotka (grafico)

Gattuso è tentato anche da Politano in attacco, ma rinunciare a Callejon, in questo momento, sarebbe rischiosissimo. Koulibaly torna in campo

L’edizione odierna di Tuttosport non conferma Allan per la formazione che giocherà domani contro il Lecce. Gattuso l’ha definita una partita insidiosa in cui si dovrà giocare con lo stesso impegno messo contro le big

Giocherà solo chi sta bene al bene 100 per 100 e Allan ancora non dà ancora garanzie di tenuta per 90 minuti, ma 40 al massimo. Al suo posto potrebbe essere riproposto Lobotka, con Demme nel consueto ruolo di metodista e Zielinski mezzala sul lato sinistro.

In difesa invece nulla impedirà il ritorno in campo di Koulibaly che ha recuperato perfettamente dall’infortunio muscolare ed è pronto a riprendersi il suo posto al centro.

In attacco Gattuso è tentato dallo schierare Politano al posto di Callejon per avere due esterni “a piedi invertiti” che potrebbero rappresentare un’insidia per il Lecce

Ma rinunciare a Callejon, in questo momento, sarebbe rischiosissimo