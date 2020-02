Setién: «Il Barcellona attaccherà a prescindere dal numero di punte in campo. Stimo molto Gattuso»

«Il Napoli ha un piano di gioco molto preciso. Vedremo come si difenderà, con noi non è mai facile. Mi fa piacere vedere la crescita di Fabian Ruiz”

La prima in Champions di Setién coincide con la prima di Gattuso, e nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Barcellona il tecnico dei blaugrana ha solo parole di ammirazione e rispetto per il Napoli e il suo allenatore:

“Per noi sarà una sfida difficile, come per gli azzurri. Sarà una partita a viso aperto e so cosa sono capaci di fare. Hanno superato avversari di blasone, perciò sarà una sfida difficile. Noi siamo in buona condizione, così come il Napoli, perciò dovremo stare molto attenti”.

“Per me sarà una partita con tante motivazioni, in uno stadio come il San Paolo che ha fascino e tradizione. Sono lusingato dalle parole di Gattuso. Lo stimo tantissimo, come uomo e come calciatore. L’ho affrontato con il Betis, e io avevo Fabian Ruiz e Lo Celso che fecero una gran partita. Mi auguro di dargli un altro dispiacere. Ogni allenatore ha le proprie sfumature. Noi abbiamo il compito di metterci il nostro timbro, per far giocare le nostre squadre al massimo. Io e Gattuso comunque stiamo facendo bene. Il Napoli ha grandi calciatori e un piano di gioco molto chiaro. Escono palla al piede, e hanno giocatori che sono adatti a questo tipo di gioco. Ma molto dipenderà da come riusciranno a difendere. Contro il Barcellona non è mai facile. Cercheremo la porta, al di là di una punta in più o meno. Sono sfumature che possono influire. Ma mettere una punta in meno non significa non cercare la porta“.

A proposito di Fabian Ruiz:

“Lo vedo con affetto. Ha avuto una crescita spettacolare, mi fa piacere vedere che è tornato a segnare. E’ un grande calciatore, molto intelligente. E una splendida persona”.

Messi nel tempio di Maradona. Il paragone è lì: “Non si possono paragonare secondo me. Messi da 14 anni gioca ad alti livelli tutte le partite, ha una grande continuità. E fa una gran differenza con tutti gli altri. Non s’è mai visto uno con la continuità di Leo. Mi è piaciuto molto Diego, un giocatore enorme che ci affascina e ci fa amare lo sport”.