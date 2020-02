Lo ha detto il figlio Globo tv: “Ha un problema all’anca, non può camminare senza aiuto, ed è depresso”

Pelé, il leggendario Pelé, non vuole più uscire di casa. Per pudore. La leggenda brasiliana ormai non può camminare senza aiuto, ha detto suo figlio Edinho a TV Globo: “È molto imbarazzato, solitario”.

Le condizioni di salute del tre volte vincitore della Coppa del Mondo, non sono buone: ha 79 anni, l’anno scorso finì in ospedale con un’infezione urinaria, e a causa di serie problemi all’anca ha bisogno di un telaio per camminare

“Immaginate come si sente. E’ il re, è sempre stato una figura imponente e oggi non può camminare correttamente”, ha spiegato Edinho. “Si imbarazza, non vuole uscire, farsi vedere o fare praticamente tutto ciò che implica uscire di casa. È piuttosto fragile. Aveva una protesi d’anca e non ha fatto una riabilitazione adeguata. Quindi ha questo problema di mobilità e una specie di depressione”.