Ora c’è un fondo per aiutare i calciatori disoccupati

Lo hanno istituito FIFA, FIFPRO, la World Players’ Union, per aiutare i calciatori non pagati dai club. La FIFA ha stanziato 16 milioni di dollari fino al 2022

Un fondo per i giocatori disoccupati. FIFA, FIFPRO, la World Players’ Union, hanno deciso di istituire il FIFA Fund for Football Players, che fornirà sostegno finanziario ai giocatori in difficoltà.

La FIFA ha stanziato 16 milioni di dollari fino al 2022: 3 milioni di dollari nel 2020. Nascerà un comitato di monitoraggio per valutare le domande di sovvenzione.

“Questo accordo rappresenta il nostro impegno nell’aiutare i calciatori in una situazione difficile – ha detto il presidente della FIFA, Gianni Infantino – Siamo anche qui per aiutare i più bisognosi, specialmente all’interno della comunità calcistica, e questo inizia con i giocatori, che sono le figure chiave del nostro gioco.”

Il presidente della FIFPRO Philippe Piat ha ha aggiunto che “più di 50 club in venti paesi hanno chiuso negli ultimi cinque anni, facendo precipitare centinaia di calciatori in incertezza e difficoltà. Questo fondo fornirà un valido supporto a quei giocatori e alle famiglie più bisognose. Molti di questi club hanno chiuso per evitare di pagare salari in sospeso, riformandosi immediatamente come i cosiddetti nuovi club”.