Napoli-Barcellona, curve esaurite in una mattinata. San Paolo verso il sold out

I prezzi non frenano i tifosi del Napoli. Mentre scriviamo si vanno riducendo anche le disponibilità per Distinti e Nisida

La polemica sui prezzi troppo alti per Napoli-Barcellona si sta rivelando, alla fine, una falsa polemica. Da questa mattina all’alba i tifosi azzurri sono in fila per accaparrarsi un tagliando. Già alle 5.30 c’erano file per comprare i biglietti.

Ebbene, la mattinata non è nemmeno finita e la Curva B è già sold out. E la A quasi. I biglietti vanno a ruba. Nonostante i prezzi. Mentre scriviamo, diminuiscono le disponibilità anche per Distinti e Nisida. Altro che polemiche.