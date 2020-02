Messi, prova opaca. Non riesce mai a inquadrare la porta di casa Maradona

Avrebbe dovuto essere la sua sera, quella al San Paolo, ieri. E invece Leo Messi è impallidito in quello che fu il tempio di Diego Armando Maradona. Il confronto è andato male. Il dio resta El Diez.

Opaca la prova della Pulce, tanto da meritare dai quotidiani l’insufficienza. Tutti gli attribuiscono 5,5 in pagella, tranne la Gazzetta dello Sport, che gli regala uno stringatissimo 6.

Il Corriere della Sera scrive:

“Quando sembra che passeggi in realtà aspetta il momento per accelerare. I suoi sono solo dribbling, mai tiri”.

La Repubblica giudica il suo debutto al San Paolo “anonimo”.

Per il Corriere dello Sport,

“Nel regno di Diego non ci sono tracce del vero Leo. La difesa del Napoli non gli concede spazio e lui non riesce quasi mai a procurarsene. Fa qualcosina nel secondo tempo, qualche piroetta, ma niente di decisivo, niente che possa riportare alla mente dei napoletani l’unico 10 argentino che loro riconoscono”.