La Serie A a porte chiuse ma in chiaro in tv: anche la Rai si dice disponibile

Lo riporta l’Ansa: “Misura a tutela dell’interesse pubblico per la prossima giornata”. Già Sky aveva dato la propria disponibilità a trasmettere su Tv8 Juve-Inter di domenica sera

Dopo Sky, che ha dato la sua disponibilità a trasmettere Juventus-Inter in chiaro su Tv8, anche la Rai ha comunicato alla Lega la possibilità ad “ospitare” nel proprio palinsesto le partite del prossimo weekend che a causa delle restrizioni per l’emergenza da coronavirus si giocheranno a porte chiuse.

Lo riporta l’Ansa, la cui fonte avrebbe dichiarato: “Lo facciamo a tutela dell’interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali Rai sono fruibili dal 99,87% della popolazione italiana”.

Si tratterebbe, appunto, di una misura eccezionale, per sopperire all’impossibilità del pubblico di recarsi allo stadio per cause di forza maggiore in sette regioni su otto del nord.