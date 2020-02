Il Mattino: Verona-Napoli a porte chiuse

Secondo quanto scrive il quotidiano anche la prossima trasferta del Napoli sarà disputata senza pubblico per l’allarme Coronavirus

L’allarme Coronavirus continua a tenere in scacco il calcio italiano. Tante le partite a porte chiuse. E adesso potrebbe toccare anche al Napoli.

Secondo quanto scrive il Mattino, infatti, anche Verona-Napoli, partita del prossimo turno di Serie A, potrebbe disputarsi senza pubblico.

Il quotidiano scrive:

“Le gare a porte chiuse di questo week-end sono: Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e come detto la partitissima scudetto Juventus-Inter in serata. Senza tifosi anche il posticipo di lunedì tra Verona e Samp inizialmente salva in quanto il decreto inizialmente aveva scadenza primo marzo. Il prossimo turno si giocheranno senza tifo: Spal-Cagliari, Bologna-Juventus, Atalanta-Lazio, Verona-Napoli, Genoa-Parma, Inter-Sassuolo e Torino-Udinese”.