Il Liverpool dimostra che si può vincere (tutto) anche con i conti in ordine

Il Telegraph: il fatturato è passato da 78 milioni di sterline a 533 milioni. Hanno investito 223 milioni sulla squadra in un solo anno. Il monte ingaggi è salito a 310 milioni. E hanno ancora 42 milioni di profitti

Vinci la Champions League, e reinvesti. Vinci di nuovo, tutto. E ci guadagni ancora. Funziona così, l’imbattibile Liverpool: bello e sostenibile. Una lezione accademica di Fair Play Finanziario.

I conti del club campione del mondo fanno impressione, e sottolineano il massiccio e continuato reinvestimento economico su una squadra già vincitrice della Champions League.

Il monte ingaggi ad Anfield è salito a 310 milioni di sterline, 365 milioni di euro: 57 milioni di sterline sono stati spesi per estendere i contratti della squadra di Jurgen Klopp in vista della vittoria europea dell’anno scorso a Madrid. Sadio Mane, Roberto Firmino e Mohamed Salah, oltre al capitano Jordan Henderson e ai terzini Andy Robertson e Trent Alexander-Arnold hanno visto i loro contratti rinnovati almeno fino al 2023.

Le cifre riflettono il periodo contabile che si è concluso il 31 maggio 2019, scrive il Telegraph, un giorno prima della vittoria sul Tottenham ha portato ad Anfield la sesta coppa europea. E dimostrano l’attenzione del club sull’assestamento e valorizzazione della rosa e sul reclutamento. In totale, il Liverpool ha speso 223 milioni di sterline sulla squadra in un anno, diminuendo i profitti a 42 milioni: nel 2018 avevano raggiunto la soglia record 125 milioni di sterline (al lordo delle imposte), grazie anche alla cessione per 142 milioni di sterline di Coutinho al Barcellona. Ma sempre di profitti parliamo.

Il fatturato complessivo del Liverpool è passato da 78 milioni di sterline a 533 milioni, con aumenti significativi delle entrate dei media e commerciali. Una crescita vertiginosa, abbinando i successi sul campo a quelli finanziari.

“Questo continuo rafforzamento della sostenibilità finanziaria del club ci sta permettendo di fare investimenti significativi sia nel reclutamento dei giocatori che nelle infrastrutture”, ha affermato Andy Hughes, il direttore operativo del club.