Il glorioso Old Trafford è diventato un peso per il Manchester United

Quasi impossibile da ristrutturare, di fatto influisce sull’appetibilità del club, che i Glazer valutano la cifra monstre di 2,4 miliardi di sterline. Il City attira finanziatori anche grazie allo stadio

Il maestoso Old Trafford, uno dei templi del calcio, è diventato un peso. Se il Manchester United non trova finanziatori è anche per colpa del pessimo stato di uno stadio che ha fatto la storia e che rischia di restare, appunto, solo storia.

Secondo il Daily Mail la famiglia Glazer valuta il club oltre 2,4 miliardi di sterline. Secondo il parere degli esperti solo 20 persone al mondo hanno un patrimonio netto così elevato da poter fare un’offerta agli americani. Ma il prezzo straordinario sarebbe aggravato da una stima di 200 milioni di sterline necessari per ristrutturare lo stadio.

Lo United indica che il costo dello sviluppo della South Stand, per creare uno stadio da 90.000 posti è insostenibile nell’attuale modello finanziario dei Glazers, che acquistarono il club nel 2005 per 790 milioni di sterline. Il conto da 200 milioni sarebbe persino al ribasso. La ristrutturazione dell’Old Trafford è un enigma logistico diabolico, che comporterebbe un’estensione oltre la linea ferroviaria adiacente. Inoltre durante i lavori il Manchester avrebbe bisogno di uno stadio alternativo dove giocare.

Uno dei motivi per cui il Manchester City ha attratto Abu Dhabi nel 2009 è stato proprio lo stadio, costruito ex novo. Gli esperti ritengono significativo il fatto che il gigante della private equity Silver Lake abbia investito 380 milioni di sterline nel City, anziché nello United, quando è sbarcato in Premier League a novembre.

I sauditi hanno espresso interesse per lo United. Secondo il Daily Mail ci sono stati contatti in due occasioni. Ma i Glazer si rifiutano di considerare una cessione di quota superiore al 20%, mentre i sauditi vorrebbero prendere il controllo del club. A parte i fondi sovrani degli stati mediorientali, semplicemente non ci sono altri acquirenti o finanziatori.