Il Foglio: De Laurentiis compra tanto. A giugno scopriremo quali Masaniello condannerà all’esilio  

Sul Foglio Sportivo, Alessandro Bonan commenta il mercato chiuso ieri. Anche quello del Napoli. Scrive:

“Il Napoli ha cambiato direzione, stava procedendo verso il mare aperto in cerca di un naufragio e invece all’improvviso ha virato con prudenza in direzione porto. Ha comprato tanto, non si sa se bene o benissimo, ma scegliendo di gettare la zavorra con largo anticipo, visto che le sue mosse preparano la rivoluzione di giugno, dove scopriremo in modo definitivo quali siano i Masaniello condannati da De Laurentiis all’esilio”.