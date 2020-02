Il Corsera: «Il Napoli di Gattuso difesa e contropiede, in stile Trapattoni»

Non c’è storia a San Siro, scrive il Corriere della Sera

L’Inter di Conte fatica, sembra quasi appannata dal derby, senza intensità e lucidità.

Gli azzurri confermano la loro predilezione per le sfide nobili, dopo la disfatta in casa contro il Lecce che aveva spaventato alla vigilia della Coppa Italia

La formazione di Conte è autrice di una brutta prestazione e si lascia facilmente contenere dall’assetto tattico scelto.

Il palleggio è lento, spesso impreciso, e non mette mai in difficoltà il Napoli, corto, stretto, basso. Gattuso ha scelto un atteggiamento prudente, lasciando in panchina il capitano Insigne e sistemando Elmas nel tridente offensivo in un 4-3-3 che in fase di non possesso palla diventa un 4-1-4-1 con Callejon e lo stesso Elmas preoccupati di contenere gli esterni nerazzurri, Moses e Biraghi. Difesa e contropiede. Come piacerebbe al Trap.