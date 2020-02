I quotidiani lodano Gattuso: “Il 4-3-3 è molto teorico, anzi non esiste”

Un’ottima lettura della partita quella di Rino Gattuso, ieri, contro l’Inter. I quotidiani assegnano al tecnico voti che vanno dal 6,5 al 7,5 esaltando le scelte tecniche fatte in campo.

Il voto più alto in pagella arriva dal Mattino, 7,5

“Sceglie Elmas attaccante e non Lozano, scegliendo l’intensità e la ripartenza. Deve avere delle doti particolari: come dopo la notte macabra con la Fiorentina riuscì a riscattarsi eliminando la Lazio, fa la stessa cosa a tre giorni di distanza dalla debacle con il Lecce. L’assenza improvvisa di Insigne fa diminuire la spinta offensiva, ma la squadra è corta e ben organizzata. Cosa che non succede bene, Con i cambi nella ripresa, balza a un 4-5-1 con cui rallenta il giro-palla dell’Inter. La vittoria è il suo capolavoro tattico, perché lo ottiene rischiando poco, cosa che non capita tutti i giorni al Napoli che traballa contro chiunque. Ma che ieri sera mette a segno una prestazione molto positiva. Serve continuità, riuscirà a trovarla? Intanto la strada è questa: blindare la difesa senza soffrire”.