Insigne: «Ce la possiamo giocare col Barcellona, Gattuso ci sta aiutando molto»

«I tifosi ci aiutino fino alla fine. Dobbiamo sfruttare gli errori del Barça. Non dobbiamo prendere gol. Messi è il numero uno al mondo, niente paragoni con Maradona»

Sta per cominciare la conferenza stampa di Gattuso alla viglia di Napoli-Barcellona

Gattuso: «Siamo vicini alle persone colpite dal coronavirus e al Governo per tutto quello che sta facendo».

Insigne: «La stiamo vivendo molto serenamente, sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra. Hanno non solo Messi, anche altri campioni. Dobbiamo cercare di limitarlo, il numero uno è lui».

Insigne: «Io penso che ce la possiamo giocare, a Brescia l’abbiamo ribaltata grazie al mister che ciò aiuta in qualsiasi momento di difficoltà. In campionato non stiamo facendo benissimo, ma la Champions ha un altro fascino».

«In campionato abbiamo perso tanti punti con le piccole, anche con il Genk. Devi scendere in campo con la giusta cattiveria».

«Dobbiamo fare una grande partita andata e ritorno, in fase offensiva e difensiva, non dobbiamo prendere gol»

«Messi è il più forte al mondo, non faccio paragoni perché per i napoletani Maradona è sacro»

«Mi sento responsabile, sono il capitano. il mister mi ha dato subito fiducia. Sento molto queste partite perché sono napoletano».

«Va bene anche se segna Ospina»

«Quell’urlo al San Paolo è un’emozione fortissima»

«Non bisogna avere paura, sennò non facciamo le cose giuste. Dobbiamo provarci, anche se affrontiamo grandi campioni. Col Liverpool abbiamo vinto in casa e pareggiato fuori».

«Sto dormendo ma il pensiero va alla partita. Abbiamo affrontato il Barcellona in amichevole, in Champions ha un altro fascino».

«I tifosi ci aiutino fino alla fine, è una partita delicata, ci hanno sempre dato una grossa mano»

«Ancora dobbiamo vedere qualche clip del Barcellona, ho visto il match contro l’Eibar, hanno concesso qualcosa, dobbiamo essere bravi a commettere che possono commettere. Non è un problema per loro sostituire Sergi Roberto. Dobbiamo sfruttare le occasioni che ci capiteranno».

«Non sono mai stato vicino a firmare col Barcellona, ci sono grandi campioni ma io non ho mai avuto questa opportunità».

«Ho letto qualcosa sui problemi del Barcellona, ma dopo i 4 gol di Messi credo che non hanno più problemi».

«Il mister ci ha sempre caricati, ci ha fatto sentire subito la sua fiducia. Ha fatto un paio di discorsi che sono piaciuti a tutta la squadra. Ci tiene tanto sul pezzo, è giusto così perché nessuna partita è facile. Dobbiamo solo seguirlo».

«Conoscendo i miei compagni, domani faremo una grande prestazione come contro Liverpool e Juve. Nelle grandi partite veniamo fuori. Sappiamo che è difficile. Dobbiamo ragionare da squadra, da squadra facciamo sempre grandi partite. Da squadra si vince».

«So che i tifosi del Napoli da me si aspettano tantissimo, ho sempre accettato le critiche. Sono sereno, sono sempre venuto fuori da questi periodi, spero di fare una grande prestazione».

«Per ora siamo ancora in una situazione particolare in campionato, dobbiamo pensare partita dopo partita. Anche se devo fare qualche sacrificio in fase difensiva non mi interessa».