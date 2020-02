Di Lorenzo: «Il challenge potrebbe essere una buona soluzione»

Noi quest’anno siamo stati un po’ sorpresi delle volte in campo perché l’arbitro non era andato a controllare. Io direi di andare sempre a controllare per sicurezza

Anche al difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che oggi ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss, è stato chiesto un parere su quello che è l’argomento del momento, cioè la possibile introduzione del challenge (la chiamata da parte della squadra del Var) nel calcio

Ti piacerebbe l’introduzione del Challenge?

“Potrebbe essere una buona soluzione. Anche noi quest’anno siamo stati un po’ sorpresi delle volte in campo perché l’arbitro non era andato a controllare. Io direi di andare sempre a controllare per sicurezza. Potrebbe essere una soluzione questa del Challenge, come nel tennis