Di Lorenzo: «A San Siro abbiamo fatto una grande prova, ma adesso dobbiamo dare continuità ai risultati»

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, autore di un’altra splendida prestazione nella bella gara di Coppa Italia che si è vista mercoledì sera, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss della

Domenica però torna il campionato e c’è il Cagliari ad attendere gli azzurri

Però ora la testa è alla gara di domenica. Sinora siamo stati altalenanti come risultati e l’obiettivo è cercare un andamento positivo anche in campionato. Ci aspetta una partita difficile, su un campo duro. Il Cagliari sta disputando un gran campionato, hanno forza e qualità. Noi dovremo ribatere con le nostre armi e sfruttando al massimo le nostre potenzialità”.

Siete stati definiti “belli di notte”

“Sì ma non basta conquistare risultati senza poi ottenere la costanza di rendimento. Bisogna essere sempre concentrati e brillanti se vogliamo risalire. Siamo una squadra forte, con uomini di qualità ed è giunto il momento di dimostrarlo con continuità. Abbiamo ancora margine perché mancano tante gare fino al termine della stagione. Gradualmente stiamo recuperando anche gli infortunati e siamo vicini al top della condizione per poter essere protagonisti in questo girone di ritorno”.

Di notte ci sarà anche la sfida stellare col Barcellona

Ci pensi all’Europeo?

“Ci penso come è giusto che ogni calciatore abbia il sogno e l’ambizione di indossare la maglia dell’Italia. Ma questo verrà solo in conseguenza delle prestazioni con il Napoli. In questo momento la concentrazione è tutta per questa maglia perché, ripeto, abbiamo tante potenzialità che non abbiamo ancora espresso. Questo pubblico merita una grande squadra e noi faremo di tutto per dare ai nostri tifosi le gioie che meritano”