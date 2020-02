CorSport: Ghoulam è pronto al grande ritorno

L’algerino dovrebbe tornare in campo il prossimo 16 febbraio per la trasferta in Sardegna

Faouzi Ghoulam è scomparso dai radar da un bel po’. Nel mercato invernale è stato anche sul punto di andare via, dopo che il Napoli lo ha invitato a rilanciarsi altrove. Ma il difensore ha voluto restare, forte di un contratto più che rassicurante.

Il Corriere dello Sport scrive che la sua riabilitazione, almeno fisica, continua. E che sarebbe prossimo al rientro in campo. L’obiettivo è di tornare a giocare in occasione della partita con il Cagliari, il 16 febbraio prossimo.

“Fatto sta che lo staff medico, tra ordinario e straordinari, è riuscito a recuperare quasi tutti gli infortunati, eccezion fatta per quelli storici: Malcuit, tornato a lavorare in campo ma ora alle prese con la fase più delicata della riabilitazione, da maneggiare con cura estrema; e Ghoulam, ormai prossimo al rientro (obiettivo Cagliari). Un ottimo risultato che assicura la varietà, fondamentale nell’ottica di un tris di partite in sette giorni: domani il Lecce; mercoledì l’Inter a San Siro in Coppa Italia; domenica la trasferta di Cagliari ancora in campionato”.