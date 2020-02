Brescia-Napoli, non convocati Koulibaly e Llorente

Il report del Napoli. Ci sono invece Hysaj, Milik e Allan. Koulibaly dovrebbe disertare anche il Barcellona. Assente ovviamente anche Malcuit

Brescia-Napoli, non convocati Llorente e Koulibaly. C’è invece Hysaj.

Il report del Calcio Napoli. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in piscina per Malcuit.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano