Albertini: «Napoli-Barcellona? Tutto è possibile nel calcio»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Cori razzisti? Ignoranza. Questa è cultura personale. Serve l’aiuto della politica come è stato fatto negli altri Paesi”

Demetrio Albertini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ci ha abituato a stare in vetta alla classifica perché ha giocatori di un certo livello. La continuità di risultato gli potrà dare fiducia e gli permetterà di preparare le prossime partite con più tranquillità. La vera anomalia era la posizione di classifica del Napoli. Cambio allenatore? Non sempre si può risolvere tutto in un attimo. Al Napoli è mancata la fiducia perché sappiamo ciò che ha passato per circa due mesi. Adesso sta recuperando il suo credo calcistico e Gattuso sta valorizzando al massimo i suoi calciatori.

Barcellona? Tutto è possibile nel calcio. È uno sport di squadra nel quale si può ribaltare un pronostico facilmente rispetto al basket o alla pallavolo. La storia ci insegna che alcuni risultati possono essere diversi rispetto al pronostico. Il Barcellona adesso sta ricercando la sua identità di gioco perché hanno cambiato anche loro l’allenatore. Hanno difficoltà interne. Il Napoli potrebbe approfittare di queste distrazioni. Messi al San Paolo? Bello. Non aveva mai giocato a Napoli ed è strano. Sarà una cosa molto romantica perché lì ha giocato Diego. Lo stadio di Napoli ha visto talmente tanti campioni.

Cori razzisti? Ignoranza. Questa è cultura personale. Il calcio in questo momento è vittima di queste persone che sfruttando la mediaticità di questo sport per lanciare questi messaggi negativi. Qui serve l’aiuto della politica come è stato fatto negli altri Paesi. Mi dispiace davvero tanto da amante di questo sport”.