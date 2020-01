Sky: Allan è fuori solo per motivi fisici, non disciplinari

Per Gianluca Di Marzio non esiste alcun caso Allan escluso dai convocati di domani per Napoli-Lazio di Coppa Italia. È solo un risentimento muscolare

A Speciale Calciomercato, su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha smentito la Gazzetta dello sport che ha insinuato dubbi sul reale motivo dell’esclusione di Allan dai convocati di Napoli-Lazio di Coppa Italia.

Di Marzio ha detto che «per quel che ci risulta, Allan non è stato convocato per motivi fisici. Non è stato escluso per motivi disciplinari. Non esiste un caso Allan».

Sabato, nel match perso dal Napoli contro la Fiorentina, dopo essere sostituito, Allan ha lasciato il campo senza fermarsi in panchina.