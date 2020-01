Meret deve giocare o no? vuoi vedere che lui fosse ‘o problema?

Mi raccomando prendetevela con Insigne ora! L’unico che sputa sangue. Ma se vi serve per i likes fate pure

1) La tristezza fiorisce se a svanire è l’anima. Questa squadra l’ha smarrita e questo, al di là dei risultati, è inaccettabile. ☹

2) Luperto esterno, Di Lorenzo centrale; compri due mediani per il 4-3-3 ma giochi sempre arronzato a centrocampo. Famme capi’, mi pare di mangiare una pizza con la maionese…😐

3) Se prima eravamo Peter Pan da far diventare adulto, ora siamo i suoi bambini perduti, e la sveglia resta misera nella pancia del coccodrillo famoso per rimpiangere le sue creature….andate.. 😎

4) Siamo stati capaci di far segnare uno che ha passato settantacinque minuti a terra, e cinque in piedi, ma almeno si è alzato. Noi giochiamo alla corsa coi sacchi, uno sport logorante…😏

6) Meret deve giocare! Sempre!. È un patrimonio, un fenomeno, un diamante. Mo’ vuoi vedere che lui fosse ‘o problema?🙄

7) I bambini piangono perché loro non sanno distinguere la rabbia dal dispiacere, e le lacrime sono l’unica via che hanno per liberare lo stomaco, noi invece lo stomaco lo stiamo buttando perché ci rendiamo conto che siamo alla fine di un sogno durato 10 anni…😪

Sempre e Comunque Forza Napoli