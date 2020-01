Mercato Napoli: Raiola propone Lingard al Napoli

Il giovane trequartista del Manchester United e capitano della Nazionale vorrebbe lasciare il club poiché i suoi rapporti con il club non sono buoni

Mino Raiola ha proposto Jesse Lingard, il giovane trequartista del Manchester United, attualmente capitano della Nazionale inglese, a quattro club italiani. Roma, Milan, Inter e Napoli, sarebbero le mete preferite per l’esterno offensivo, 27 anni, che si è affidato da poco all’agente italiano. Con un contratto in scadenza nel 2021, Lingard non pensa ad un rinnovo con i Red Devil, dal momento che, stando alle sue recenti dichiarazioni, i rapporti non sono idilliaci.

In questa prima parte di stagione Lingard ha raccolto 27 presenze, segnando solamente un gol.