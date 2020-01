Il security manager della Lazio: “Multe ai tifosi? In Italia si parla, noi abbiamo agito”

La Lazio è stato il primo club in Italia a chiedere i danni ai tifosi che, con il loro comportamento, hanno danneggiato l’immagine del club. Il presidente Lotito ha chiesto un risarcimento a quanti si erano resi colpevoli dei saluti fascisti durante Lazio-Rennes di Coppa Italia. Oggi Il Messaggero intervista il capo della security della Lazio, l’ex prefetto di Roma Nicolò D’Angelo.

«Siamo stati i primi in Italia e di questo siamo orgogliosi. Un provvedimento unico nella storia del nostro calcio. Ma voglio sottolineare che la nostra azione è per difendere la tifoseria sana. Noi rispettiamo i nostri tifosi e vogliamo difenderli. Dobbiamo tutelarli da quelle frange che invece non vogliono il bene della Lazio. E che anzi danneggiano il resto del tifo biancoceleste che è sano».