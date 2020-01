Inzaghi: “Ci abbiamo creduto fino alla fine. Dovremo analizzare il gol preso”

Il tecnico dopo la vittoria sul Brescia: “Non deve succedere, perché in Serie A non è facile ribaltare una partita”

La Lazio vince anche contro il Brescia, portando a casa nove vittorie di fila. Al termine della partita ha parlato l’allenatore, Simone Inzaghi.

“La nostra prima cosa è cercare di crescere giorno dopo giorno. Ora è normale con queste vittorie e con due trofei in sei mesi aspettarsi di più. Cercheremo di andare avanti con questo passo. Vogliamo centrare questa Champions che ci manca”.

Sulla partita:

“Penso che la squadra ci abbia creduto fino alla fine, sapevamo quanto fosse difficile. Nel secondo tempo, in superiorità, dovevamo muovere più veloce la palla ma il campo era ghiacciato e non era facile. Dovremo analizzare il gol preso, lavorando sui difetti che abbiamo. Questa era una classica partita trappola, il Brescia è squadra organizzata e con un bravissimo allenatore”.

Il problema, ha dichiarato, è che la squadra prende troppi gol

“Prendiamo gol troppo facilmente, non c’erano avvisaglie oggi. Luiz Felipe si è orientato su Balotelli e c’è stata incertezza con il portiere. Abbiamo preso gol e non deve succedere, perché in Serie A non è facile ribaltare una partita. Loro si sono difesi molto bassi e noi, non muovendo bene la palla, siamo andati in difficoltà”.