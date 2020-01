Insigne calcia i rigori alla Jorginho, Ospina si riscatta e il Napoli batte il Perugia 2-0

Gli azzurri ai quarti di finale di Coppa Italia (aspettano Lazio o Cremonese). Esordio di Demme e applausi per Lozano. Prima vittoria per Gattuso al San Paolo

Il Napoli fa il suo dovere ed evita sorprese. Batte il Perugia 2-0 e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Gattuso domina e gestisce la partita, la vince grazie a due calci di rigore ma il risultato è giusto. Doppietta di Insigne che trasforma i rigori alla Jorginho. Nel finale del primo tempo, sul 2-0, l’arbitro assegna un penalty anche al Perugia ed è bravissimo Ospina a parare il tiro di Iemmello.

La partita, in sé, non ha detto granché né avrebbe potuto dirlo. Troppo ampio il divario tra le due squadre. Gattuso fa le sue scelte: Ospina confermato in porta e a questo punto sabato contro la Fiorentina scopriremo se è diventato lui il titolare. Di Lorenzo ancora una volta centrale ma perché Luperto è influenzato, così ha scritto su Twitter il Calcio Napoli.

In attacco le principali novità, con Lozano e Llorente nel tridente con Insigne. Buona la prova del messicano che più volte ha messo in difficoltà la difesa di Cosmi. Ha conquisto il primo rigore e su di lui già in precedenza c’era stato un fallo non fischiato. È uscito tra gli applausi del pubblico. Più in ombra Llorente. Buona la partita di Insigne che ha segnato i due gol.

Ci sarebbe da discutere dei rigori, soprattutto dei tocchi di mano in area. Ma ormai è impossibile capire quando possa essere rigore e quando no. Nel dubbio, l’arbitro ne ha assegnati tre.

Circa 15mila spettatori sugli spalti. Nel secondo tempo, calorosa accoglienza per il nuovo acquisto Diego Demme che ha scelto la maglia numero 4. Nei quarti il Napoli affronterà la vincente tra Lazio e Cremonese.

Seconda vittoria della gestione Gattuso dopo quella di Natale a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la prima al San Paolo.